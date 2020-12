Innovazione:designer umbro premiato da presidente Mattarella

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Il designer umbro Marco Tortoioli Ricci è stato premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'ambito della undicesima edizione Premio nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi".

ll Premio dei Premi nella categoria industria e servizi design italiano è stato infatti consegnato per il progetto "Reasonating Tree" a Tortoioli Ricci, design director e fondatore della società umbra Bcpt Associati, con lui il sound artist Federico Ortica autore dell'installazione ambientale e Francesco Gubbiotti designer dello studio.

Marco Tortoioli Ricci è presidente nazionale Aiap (Associazione nazionale design della comunicazione visiva), docente di Metodologia del progetto all'Isia di Urbino, coordinatore del biennio specialistico in brand design territoriale all'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"e docente di Interior design del dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università degli Studi di Perugia.

"Reasonating Trees"- già vincitore del Premio per l'Innovazione Adi Design Index 2019 attribuito dall'Adi - è stato realizzato da Bcpt - spiega una nota - per inaugurare il nuovo format di comunicazione Listone Giordano Natural Genius. Si tratta di un format innovativo e multidisciplinare che ha visto la foresta di Piegaro, in provincia di Perugia risuonare delle vibrazione naturali degli alberi grazie all'installazione sonora curata dal sound artist umbro Federico Ortica e illuminarsi del design tipografico dinamico di Bcpt grazie a un sistema di videomapping che restituisce allo spettatore una traduzione visiva dei suoni e delle frequenze trasmesse alle piante. Le tracce sonore trasmesse all'albero sono frutto di una selezione di live recording del paesaggio sonoro naturale del bosco di Città della Pieve utilizzando il suono dell'ecosistema foresta. Il materiale sonoro primario è stato poi elaborato elettronicamente e integrato con suoni sintetici. (ANSA).