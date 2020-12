Domenica l'omaggio di Perugia a Paolo Rossi al Curi

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Perugia Calcio e Comune di Perugia renderanno omaggio, domenica, a Paolo Rossi. Il feretro del campione del mondo sarà accolto, verso le 9, nella zona dello stadio Curi a Pian di Massiano in una cerimonia che "avverrà in forma strettamente privata". Giocatore del Perugia nella stagione 1979-80, Rossi ha sempre mantenuto un legame speciale con la città. Alla cerimonia saranno presenti i familiari di Pablito, fra cui la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti e una delegazione della società biancorossa con il presidente Massimiliano Santopadre, oltre ad alcune autorità civili e il cappellano della squadra Padre Mauro Angelini.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sugli schermi di Umbria TV (canale 10) e in streaming su www.umbriatv.com, con il commento di Marco Taccucci. La diretta tv consentirà a tanti tifosi, e soprattutto ai più anziani, di poter condividere questo momento di grande significato, sportivo e morale, per la comunità perugina e il tifo biancorosso.

Nel pomeriggio lo stesso stadio Curi tornerà ad ospitare il calcio giocato, con il tributo a Pablito impresso sulle maglie dei grifoni, il minuto di silenzio (osservato in tutti gli stadi italiani) e il lutto al braccio.

La gara sarà seguita in tempo reale nella trasmissione "Il Calcio in Piazzetta" con i collegamenti live dallo stadio Curi dalle ore 14.30 e il post gara in esclusiva su Umbria tv.

