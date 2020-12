Castagner, Paolo Rossi resterà per sempre nel mio cuore

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - "Con grande dispiacere devo rinunciare all'ultimo saluto a Paolo, perché vivamente sconsigliato dal mio medico curante, data l'età molto avanzata e i pregressi della mia salute. Paolo rimarrà sempre nel mio cuore, così come lo ricordo nel nostro ultimo recente incontro, sorridente come sempre e pieno di vita. Ciao Paolo, un abbraccio all'uomo e al campione". Così Ilario Castagner.

L'ex allenatore del Perugia dove Pablito, molto legato alla città, militò nella stagione 1979-'80, spiega così - in una nota - che non potrà essere presente alla cerimonia in programma domenica mattina al Curi per l'ultimo saluto al campione da parte del Perugia Calcio e del Comune. (ANSA).