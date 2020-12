Ricerca dell'Università di Perugia finanziata da Fondazione Airc

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - La Fondazione Airc per la ricerca sul cancro ha finanziato, per un totale di 408.000 euro in cinque anni, il progetto "Preclinical targeting of RAGE (receptor for advanced glycation end-products) to counteract cancer cachexia" coordinato dal professor Guglielmo Sorci, ordinario di Anatomia umana del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia.

"Il progetto - spiega il professor Sorci in una nota dell'ateneo - ha lo scopo di comprendere l'effettivo ruolo del recettore Rage nel sostenere la cachessia indotta da cancro, un particolare tipo di atrofia muscolare: un evento che interessa oltre la metà dei pazienti tumorali terminali e che è causa di morte in molti di essi. Si prefigge, inoltre, di valutare l'effetto dell'uso di inibitori di Rage o inibitori di ligandi di questo recettore in una serie di modelli pre-clinici, nonché di stabilire una correlazione tra modelli pre-clinici e pazienti cachettici riguardo all'espressione di Rage a livello muscolare e sierico. L'inibizione farmacologica di Rage potrebbe rappresentare un promettente approccio per contrastare l'atrofia muscolare in condizioni di cachessia e potrebbe essere utilizzata come esercizio-mimetico in pazienti cachettici con elevata debolezza muscolare". Inoltre - viene evidenziato - Rage e i suoi ligandi potrebbero rappresentare importanti biomarker per monitorare lo stato cachettico e l'efficacia di trattamenti anti-cachettici, il che riveste una rilevante importanza dato che al momento non esistono biomarker specifici per la cachessia.

Il progetto si avvale della collaborazione di una serie di centri universitari (Roma Sapienza, Torino, Padova, Milano) e fa seguito ad una serie di studi sul recettore Rage condotti nei laboratori dell'Università degli Studi di Perugia (www.myolab-unipg.com). (ANSA).