ANSA-IL-PUNTO/ COVID: guariti Umbria oltre quota 20 mila

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - Nuovo balzo avanti dei guariti al Covid in Umbria, 500 in un solo giorno che fanno superare quota 20 mila al totale dall'inizio della pandemia. Sono infatti oggi 20.238 in base all'aggiornamento quotidiano della Regione. I nuovi positivi registrati nelle 24 ore sono invece 219, 25.834, e nove le vittime, 507, con 5.089 attualmente positivi, 290 in meno rispetto a ieri.

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 3.527, 450.723, con un tasso di positività del 6,2 per cento, in leggero rialzo rispetto al 4,7 per cento di ieri.

Ancora sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati, 368, due più di ieri, 54 (meno uno) in terapia intensiva.

Sul fronte 'politico' della pandemia si è tenuto il secondo incontro tra la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e i consiglieri di minoranza dell'Assemblea legislativa, per analizzare le proposte che la stessa minoranza aveva avanzato in tema di emergenza sanitaria e di ricadute nei vari settori. La presidente, alla presenza dell'assessore alla Sanità Luca Coletto e a seguito dell'analisi degli argomenti avvenuta nei giorni scorsi con gli assessorati di riferimento e la struttura regionale, ha illustrato le strategie messe in campo sin qui dall'amministrazione in merito ai punti indicati nel documento consegnato dall'opposizione. (ANSA).