Tornano a scendere ricoverati Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 366, 14 in meno di ieri, 55 dei quali (meno uno) in terapia intensiva in base ai dati della Regione.

I nuovi positivi sono stati 182 nell'ultimo giorno, 25.615, 447 i guariti, 19.738, e altri 12 i morti, 498. Gli attualmente positivi sono ora 5.379, 277 in meno di ieri.

Analizzati 3.847 tamponi, 447.196, con un tasso di positività del 4,7 per cento. (ANSA).