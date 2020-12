Salvini, Zona economica speciale per il cratere

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - "La Lega propone di istituire una Zona economica speciale per i comuni del cratere in Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti e danneggiati dal sisma": lo annuncia il leader del partito Matteo Salvini. "È solo uno dei tanti emendamenti proposti dalla Lega - aggiunge -, con particolare attenzione per le zone terremotate che meritano meno burocrazia e aiuti economici concreti. Ci auguriamo - conclude Salvini - che la maggioranza accolga queste proposte, che confermano l'opposizione costruttiva della Lega". (ANSA).