ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, in discesa curve epidemia

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Sono in miglioramento i parametri monitorati per valutare l'andamento dell'epidemia Covid in Umbria. Stanno infatti flettendo tutte le curve, con una "forte discesa" per quella della numerosità dei casi. Il quadro è emerso dalla videoconferenza stampa di aggiornamento settimanale sullo scenario legato all'emergenza sanitaria.

I valori - è stato spiegato - stanno tornando "sui livelli di inizio ottobre" con le misure restrittive adottate dalla Giunta umbra che stanno dando i loro risultati. Secondo il nucleo epidemiologico l'indice Rt "è ormai stabilmente sotto a uno e ora a 0,61" mentre il tasso di positività dei tamponi "si è praticamente dimezzato passando dal 17 a 7,83 per cento". "E' sceso il numero dei nuovi casi - hanno spiegato gli esperti - e sta scendendo in particolare la curva degli attualmente positivi. E' così potuto riprendere anche il contact tracing".

Quadro confermato anche dai dati giornalieri. Tornano infatti a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 366, 14 in meno di ieri, 55 dei quali (meno uno) in terapia intensiva. I nuovi positivi sono stati 182 nell'ultimo giorno, 25.615, 447 i guariti, 19.738, e altri 12 i morti, 498. Gli attualmente positivi sono ora 5.379, 277 in meno di ieri.

Analizzati 3.847 tamponi, 447.196, con un tasso di positività del 4,7 per cento.

Intanto si pensa comunque alla somministrazione del vaccino Covid quando sarà disponibile. Saranno quattro gli ospedali umbri, Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, dove saranno centralizzate le attività secondo quanto ha annunciato il commissario per l'emergenza Antonio Onnis. (ANSA).