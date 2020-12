Agabiti, scomparsa Paolo Rossi triste notizia per Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - "La scomparsa di Paolo Rossi è una triste notizie per il mondo dello sport e per l'Umbria"; così l'assessore regionale allo Sport e alla cultura, Paola Agabiti.

"Con le sue gesta, in nazionale così come con la maglia del Perugia - ha aggiunto -, Rossi ha scritto pagine indimenticabili. Momenti che resteranno per sempre nella memoria collettiva di una nazione alla quale ha regalato gioia e successi. Alla famiglia e a tutti i suoi cari le più sincere condoglianze". (ANSA).