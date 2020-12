Verini, ministro segue vicende Università Stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - "Ho avuto modo, come parlamentare dell'Umbria, di rappresentare al ministro dell'Università Gaetano Manfredi tutta la preoccupazione per la situazione che sta attraversando l'Università per Stranieri di Perugia. Il ministro sta seguendo la vicenda con grande attenzione nell'ambito delle proprie competenze e prerogative": ad annunciarlo l'on. Walter Verini, Pd. "Al di là dell'iter giudiziario, che sta facendo il suo corso e che non riguarda solo vicende legate al calcio (iter giudiziario sul quale non è giusto entrare) - aggiunge - la preoccupazione riguarda la crisi di credibilità dell'Istituzione Università per Stranieri, che deve essere pienamente recuperata, la piena motivazione da restituire al corpo docente e non docente, a quello amministrativo e agli stessi studenti".

"Per questo appare ragionevole auspicare - afferma l'on.

Verini - che da parte dei vertici siano compiuti tutti i passi necessari per separare le vicende penali da quelle istituzionali, così da consentire all'Università per Stranieri di Perugia e alle istituzioni di procedere prima possibile ad un profondo rinnovamento democratico e trasparente degli organi e delle funzioni di Governo di Palazzo Gallenga, per restituire alla Stranieri un ruolo all'altezza delle sue migliori tradizioni e soprattutto all'altezza delle sfide del futuro, anche immediato". (ANSA).