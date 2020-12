Per ospedale budget strenne azienda Terni

(ANSA) - TERNI, 09 DIC - Iniziativa di solidarietà, a favore dell'ospedale di Terni, da parte dell'azienda locale Heading srl: il budget aziendale dedicato alle strenne natalizie è stato infatti destinato all'associazione I Pagliacci, che ha sua volta ha donato all'azienda ospedaliera 6 mila mascherine chirurgiche, mille Ffp2 e 100 camici monouso.

Una donazione del valore di 4 mila euro - spiega una nota del Santa Maria - che si aggiunge a quella dei calendari Pagliacci 2021 e dei giocattoli per i bambini della Pediatria che il presidente Alessandro Rossi in questi giorni ha già cominciato a distribuire.

A consegnare i dispositivi di protezione individuale e alcuni dei primi giochi donati sono stati Alessandro Rossi e Massimiliano Foiano della Heading. Erano presenti i dottori Massimo Rizzo e Moira Urbani della direzione sanitaria e Sergio Chiocchia del Sitro.

Heading, che da 20 anni opera nel campo della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e verifiche degli impianti di terra su tutto il territorio nazionale, si è sempre impegnata in iniziative di solidarietà verso chi ha bisogno come case famiglia, associazioni, famiglie povere e bambini in stato di disagio sociale. L'anno scorso il budget delle strenne natalizie era stato utilizzato per donare alla Pediatria dell'ospedale di Terni uno spirometro e ossimetro collegabile al Pc dotato di software ad alte prestazioni. (ANSA).