In Umbria meno positivi Covid con calo tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - Sono stati 89 i nuovi positivi al Covid individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 25.433 totali, secondo quanto riporta il sito della Regione. Scaturiti da 456 tamponi analizzati, 443.349, con un tasso di positività del 19,5 per cento.

Registrati altri 170 guariti, 19.291, e nove morti, 486, con gli attualmente positivi a quota 5.656, 90 in meno di ieri.

Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati, 380, quattro più di ieri, 56 (uno in meno) in terapia intensiva. (ANSA).