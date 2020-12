Frazione Trevi allagata per piogge Immacolata

(ANSA) - TREVI (PERUGIA), 09 DIC - Le abbondanti piogge cadute durante il ponte dell'Immacolata hanno provocato importanti allagamenti a Cannaiola, piccola frazione di Trevi. I torrenti Tatarena e Ruicciano hanno rotto gli argini allagando il centro abitato, causando danni a scantinati e garage, anche se non è stato necessario provvedere all'evacuazione degli abitanti, come conferma la Protezione civile regionale.

Stamani, intanto, sono stati avviati i lavori di ripristino degli argini da parte del Consorzio di bonifica.

Intanto sul fronte delle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile anche per la giornata odierna sono attese piogge. (ANSA).