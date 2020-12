"Finto" medico sul web ottiene 7 mila euro da donna

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 09 DIC - Spacciandosi sul web per medico-chirurgo impegnato con una "importantissima" organizzazione internazionale umanitaria ha cominciato una 'storia d'amore' con una donna umbra di mezza età dalla quale è riuscito ad avere circa 7 mila euro finché questa non si è insospettita rivolgendosi alla polizia di Assisi che è risalita al "finto" sanitario, un ventiquattrenne nigeriano incensurato e regolarmente residente in provincia di Cesena, che è stato denunciato a piede libero. Truffa il reato ipotizzato a suo carico.

Secondo la ricostruzione del commissariato di Assisi, dopo i primi contatti i due iniziavano una vera e propria "storia d'amore" via chat che sarebbe culminata anche in una proposta di matrimonio. L'uomo - è emerso dall'indagine - mandava spesso foto ritraenti un fascinoso medico in corsia e una volta conquistata la fiducia, ma soprattutto il cuore della donna e facendo leva sulla sua buona fede, cominciava a farle richieste economiche per le più svariate motivazioni. Ottenendo così bonifici bancari per circa 7.000 euro.

Le richieste di denaro sono però proseguite e donna che non riusciva più a soddisfarle ha deciso di interrompere ogni rapporto e di sporgere denuncia in commissariato. Sono stati quindi condotti accertamenti anche bancari grazie ai quali gli agenti sono riusciti a risalire alla vera identità del "finto medico" che aveva intascato i soldi. (ANSA).