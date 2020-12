Card. Bassetti, la salute sta tornando

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - "Cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle, ormai da qualche giorno sono convalescente qui in episcopio, e vedo che lentamente la salute sta tornando, e certi guai causati dal Covid stanno, un po' alla volta, scomparendo": lo sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, reduce dal virus, nel primo messaggio di Avvento alla comunità diocesana.

Diffuso con un audio-video sul canale Youtube del settimanale La Voce.

"Ringrazio il Signore - ha proseguito il cardinale Bassetti - perché così ha voluto: che io rimanessi in vita, e soprattutto perché mi ha restituito a voi, alla mia gente. Avendo più tempo in questo periodo, la mia preghiera, la mia offerta è per voi, è per le famiglie, soprattutto dove ci sono dei malati. È per le famiglie dove ci sono i bambini piccoli. È per le famiglie che, per un motivo o un altro (ne soffro anch'io, e soffro con loro), hanno dei disagi economici. Pensiamo davvero che si provveda, in tutti i sensi, per il bene comune della società, e nessuno abbia a soffrire". (ANSA).