ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria meno tamponi e meno casi

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - Diminuiscono i tamponi analizzati e di conseguenza i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno. Sono stati infatti 89 le positività accertate, 25.433 totali, secondo quanto riporta il sito della Regione, scaturite da 456 test analizzati, 443.349, con un tasso di positività del 19,5 per cento (dato alto come solitamente accade dopo le domeniche o i giorni festivi). Registrati altri 170 guariti, 19.291, e nove morti, 486, con gli attualmente positivi a quota 5.656, 90 in meno di ieri. Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati, 380, quattro più di ieri, 56 (uno in meno) in terapia intensiva.

Tra coloro che si sono lasciati alle spalle il virus c'è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. "Cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle - ha affermato in un messaggio alla diocesi -, ormai da qualche giorno sono convalescente qui in episcopio, e vedo che lentamente la salute sta tornando, e certi guai causati dal Covid stanno, un po' alla volta, scomparendo". (ANSA).