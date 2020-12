Sindaco Norcia, ricostruire in tempi ragionevoli si può

(ANSA) - PERUGIA, 08 DIC - "Da Norcia lanciamo un messaggio fortissimo e concreto: ricostruire in tempi ragionevoli è possibile": lo ha detto il sindaco di Norcia Nicola Alemanno in occasione della cerimonia per la restaurata torre civica di Norcia, il primo cantiere pubblico che giunge a conclusione. "Il nostro impegno di amministratori è volto a far sì che i nostri concittadini tornino presto a riabitare le proprie case e in questi mesi abbiamo tracciato la strada, lavorando ininterrottamente con grande determinazione" ha aggiunto.

"Con grande emozione e commozione - ha affermato ancora Alemanno - abbiamo risentito il suono solenne delle campane e del 'campanone' della Torre civica del Palazzo comunale che rappresenta per la nostra città uno dei simboli identitari più significativi. Per un nursino affacciarsi in piazza San Benedetto e ritrovarsi al cospetto del campanile dà sollievo agli occhi e all'anima, così come davanti alla statua del nostro Santo Patrono, impassibile alla violenza del sisma come a volerci dire che da qui dovevamo ripartire. Grazie di cuore a Brunello Cucinelli per l'attenzione che non ci ha mai fatto mancare. Con il suo supporto ha contribuito in maniera determinante e concreta ad alimentare la speranza di veder ricostruita la nostra città più bella e più sicura di prima".

"Sappiamo quello che c'è ancora da fare - ha concluso Alemanno -, l'orologio della Torre e i rintocchi delle campane torneranno a scandire la nostra quotidianità e i tempi della ricostruzione che sarà la assoluta protagonista nel 2021". (ANSA).