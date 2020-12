Franceschini, gioia rivedere torre civica Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 08 DIC - "E' una gioia rivedere la torre civica di Norcia": lo ha sottolineato il ministro per Beni culturali Dario Franceschini in un video messaggio proposto in occasione dell'inaugurazione dopo il restauro seguito al sisma del 2016. Dopo avere ricordato le sue visite nel centro umbro "ha detto di avere capito quanto impegno e tenacia c'era nelle persone nel ricostruire la città dove era e come era".

"Questo - ha detto ancora Franceschini - è un giorno importante perché il recupero è frutto di una collaborazione pubblico-privato per la quale vanno ringraziati tutti. In qualche modo va rivendicata la norma dell'art bonus che ha consentito di fare in modo che le donazioni private siano spinte a essere fatte per il recupero del patrimonio storico, culturale e artistico del nostro Paese. La Torre civica di Norcia è un altro segno della ripresa. L'impegno che dobbiamo prendere è di non dimenticare mai l'Umbria e le città colpite, anche quando i riflettori si sono spenti". (ANSA).