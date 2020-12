Conte, a primavera ricostruzione potrà decollare

(ANSA) - PERUGIA, 08 DIC - "Ancora c'è tanto da fare ma siamo fiduciosi che nel 2021 il centro Italia potrà essere uno dei più grandi cantieri d'Europa": lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video messaggio per l'inaugurazione della Torre civica di Norcia, parlando della ricostruzione post sisma. "I tanti cantieri avviati nelle ultime settimane sono incoraggianti. Altri migliaia di interventi partiranno nei primi mesi del prossimo anno. Ci sono tutti i presupposti affinché in primavera la ricostruzione possa finalmente decollare". (ANSA).