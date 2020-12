A Città Castello Buon Natale in tutte lingue del mondo

(ANSA) - PERUGIA, 08 DIC - E' un albero con alla base quattro pannelli colorati con gli auguri di Buon Natale "multietnici" in tutte le lingue del mondo quello allestito a Città di Castello. Di 15 metri è illuminato con luci bianche e addobbato secondo la migliore tradizione natalizia.

L'albero è collocato in piazza Matteotti. "La tradizione è rispettata. Con l'accensione delle luci dell'albero e delle luminarie nel centro storico proprio nel giorno dell'Immacolata diamo il via ad una serie di iniziative in sicurezza e secondo le normative vigenti per iniziare stando uniti e insieme un periodo delle festività che sarà anomalo e che dobbiamo vivere con la maggiore serenità possibile", hanno detto il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Carletti. (ANSA).