Norcia: si inaugura la restaurata Torre civica

Sarà inaugurata l'8 dicembre nel pomeriggio, - la restaurata Torre civica del palazzo comunale di Norcia. Si tratta del primo cantiere pubblico nel centro Italia colpito dal sisma 2016 giunto a conclusione.

A partire dalle 15,30 sarà possibile seguire la diretta dell'evento attraverso i canali social - Facebook e YouTube - del Comune di Norcia e sul sito di ANSA.it



In piazza San Benedetto saranno presenti il sindaco Nicola Alemanno e Brunello Cucinelli che, attraverso la sua Fondazione, ha finanziato l'intervento con il contributo di Marc Benioff.

Collegati in live streaming la presidente della Regione Donatella Tesei, il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, l'on. Antonio Tajani, il capo Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli. Atteso anche l'intervento del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini ed un video messaggio da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.