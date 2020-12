Prorettore Stranieri, operiamo per garantire continuità

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - "Nonostante il momento difficile, continuiamo a operare per garantire continuità ed efficienza alle nostre attività. Pensando in particolare agli studenti e alla salvaguardia dell'Ateneo": è il messaggio che il prorettore dell'Università per Stranieri di Perugia Dianella Gambini ha inviato al personale dopo gli ultimi sviluppi dell'indagine che ha coinvolto i vertici dell'Ateneo. "Spetta a me - ha sottolineato - il compito di gestire questa delicata fase che si è aperta e a tutti noi, insieme, di prenderci carico di una sfida come quella che oggi si presenta".

" In questo frangente sento forti la necessità e il desiderio - ha affermato Gambini - di rivolgervi un fervido appello: stringerci alla Stranieri e dimostrare con i fatti la solidità della nostra istituzione e la professionalità di coloro che ci lavorano".

Come prorettore vicario ha quindi annunciato che in seguito alla sospensione per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio della rettrice Giuliana Grego Bolli e del direttore generale Simone Olivieri ha avviato "tempestivamente una serie di procedure per garantire la corretta funzionalità dell'Ateneo". "È stato pertanto convocato il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione - ha aggiunto - allo scopo di procedere rapidamente al conferimento di un temporaneo incarico di reggenza delle funzioni di direttore generale ad una risorsa di personale interna di elevata professionalità, che potrà occuparsi dell'ordinaria amministrazione dell'Ateneo fino al termine dell'anno corrente. Si è inoltre proceduto a prendere contatti con il Miur, chiedendo un appuntamento al Ministro, al fine di chiedere assistenza e collaborazione nella gestione della successiva fase di transizione". (ANSA).