La mixed reality per un progetto di arte contemporanea

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 07 DIC - La tecnologia HoloLens 2, il visore considerato tra i più innovativi per la mixed reality, per la prima volta utilizzato per l'arte contemporanea: a renderlo possibile il progetto dell'artista Vincenzo Marsiglia 'Face on face on star holo', a cura di Davide Sarchioni e Davide Silvioli, che sarà presentato dalla Fondazione Luca e Katia Tomassini a Maker Art, la sezione dedicata alla relazione tra arte contemporanea e nuove tecnologie dell'ottava edizione di Maker Faire Rome - The European Edition 2020.

L'evento si svolgerà in versione digitale da giovedì a domenica all'indirizzo www.makerfairerome.eu. 'Face on face on star holo' è suddiviso in due momenti: 'Holo Private Immersion' e 'Interactive star app'. Il primo è un video, il racconto inedito dell'esperienza vissuta da Marsiglia proprio per mezzo dell'HoloLens 2, un viaggio immersivo nella quotidianità dell'artista svolto tra gli ambienti domestici, le aree verdi e i monumenti storici della città di Parma, in cui la percezione della realtà, pur mantenendo il suo grado di verità, appare costantemente alterata e multiforme, connotata da presenze effimere e mutevoli. Dal movimento degli occhi e da un gesto della mano si generano strutture mobili che si sovrappongono a quelle esistenti, architetture virtuali che prolificano e si articolano nello spazio reale. 'Interactive Star App' è invece il progetto interattivo e in progress che prende in prestito il titolo dal nome dell'applicazione che Marsiglia ha ideato per trasformare i ritratti fotografici e i selfie degli spettatori in coloratissime elaborazioni su pattern stellari.

Come parte integrante del progetto, la Fondazione Luca e Katia Tomassini ha organizzato un ricco programma di Art-talk in streaming per approfondire l'articolata ricerca artistica di Vincenzo Marsiglia e il suo rapporto con la tecnologia, con l'intervento di critici d'arte e curatori, imprenditori e giornalisti e dell'artista stesso. (ANSA).