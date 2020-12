In farmacie umbre corretto uso saturimetro

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Il corretto utilizzo del saturimetro, strumento che negli ultimi mesi complice l'emergenza coronavirus è diventato ancora più 'familiare', per misurare e tenere sotto controllo la saturazione e quindi i livelli di ossigeno nel sangue è l'obiettivo della nuova campagna nazionale MisuriAMO2 di educazione sanitaria volta a sensibilizzare la popolazione grazie alla collaborazione delle farmacie. Una campagna nazionale di Federfarma, con l'apporto della Società italiana di pneumologia e con il patrocinio di Fofi (Federazione ordine farmacisti Italiani) che sarà protagonista anche in Umbria.

Dal 9 al 20 dicembre 2020 le farmacie aderenti alla campagna potranno misurare gratuitamente ai cittadini interessati a sottoporsi allo screening il livello di saturazione dell'ossigeno e il battito cardiaco utilizzando un saturimetro.

I dati, in forma anonima, saranno quindi utilizzati per uno studio scientifico a cura della Società Italia di pneumologia.

"Una nuova campagna che consente alle farmacie di andare incontro ai cittadini - commentano il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani e Perugia Silvia Pagliacci -. In questo caso la saturazione arteriosa, fondamentale per tenere sotto controllo i valori di ossigenazione del sangue, può essere un rilevante indice per valutare il grado di benessere dell'utente.

La farmacia si conferma prezioso presidio territoriale a livello sanitario e punta a garantire sempre più servizi per la popolazione". (ANSA).