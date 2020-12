Dipinto collezione Caripg per francobollo Natale

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Appartiene alla prestigiosa collezione della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia il dipinto da cui è tratta l'immagine del francobollo religioso dedicato al Natale 2020 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Poste italiane. E' la Madonna con il Bambino attribuita a Perin Del Vaga datata 1534, dipinto considerato di notevole valore storico-artistico che - sottolinea la stessa Fondazione - esprime "con grande forza visiva il tema classico della maternità sacra tipico della tradizione figurativa rinascimentale, tema che riveste un particolare significato, storico e simbolico, in un territorio con forte vocazione mistica quale è quello dell'Umbria".

Emesso lo scorso 1 dicembre, il francobollo religioso è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato con una tiratura di trecentomila esemplari.

"Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - afferma il Presidente Cristina Colaiacovo - è motivo di grande soddisfazione il fatto che come immagine del francobollo religioso dedicato al Santo Natale 2020 sia stata scelta un'opera appartenente alla sua collezione d'arte.

Grazie all'emissione di questo francobollo, cui è affidato il compito di veicolare in Italia e nel mondo l'immagine di un'opera che è parte integrante del patrimonio storico-artistico della Nazione, viene così riconosciuto l'impegno collezionistico trentennale della nostra Fondazione che ha portato all'acquisizione di oltre mille opere, un patrimonio ospitato stabilmente nello spazio museale di Palazzo Baldeschi".

L'opera, entrata a far parte della collezione nel 2013, è stata oggetto di un delicato intervento di restauro che l'ha riportata allo splendore originario. (ANSA).