Continua decrescita attuali positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Continua a decrescere la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 5.990, 75 meno di ieri in base ai dati riportati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno i nuovi positivi sono stati 65, 25.209 totali, e 132 i guariti, 18.751, con altri otto morti, 468.

I ricoverati in ospedali sono ora 395, due in più, 56 dei quali (meno quattro) in terapia intensiva.

Come ogni lunedì cala notevolmente i numero dei tamponi analizzati, 377, 438.888, con un tasso di positività del 17,2 per cento (lunedì scorso era al 14,1%). (ANSA).