ANSA-IL-PUNTO/COVID: a Perugia sempre più richieste Caritas

Il Covid non è più solo un'emergenza sanitaria ma ha riflessi importanti anche sul sociale. Sono infatti cresciute di "oltre il 30% nell'ultimo anno" le richieste di aiuto pervenute al Centro di ascolto diocesano della Caritas di Perugia-Città della Pieve e riguardano, prevalentemente, gli ambiti abitativo, occupazionale e sanitario. A fornire il quadro a fine 2020, è la stessa organizzazione che parla di un anno "molto difficile" a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, con un trend che "continuerà nel 2021".

Intanto sul fronte dei dati quotidiani continua a decrescere la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 5.990, 75 meno di ieri in base ai dati riportati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno i nuovi positivi sono stati 65, 25.209 totali, e 132 i guariti, 18.751, con altri otto morti, 468. I ricoverati in ospedali sono ora 395, due in più, 56 dei quali (meno quattro) in terapia intensiva. Come ogni lunedì cala notevolmente i numero dei tamponi analizzati, 377, 438.888, con un tasso di positività del 17,2 per cento (lunedì scorso era al 14,1%).

Il Comune di Bettona ha invece annunciato di volere sottoporre a screening tutta la popolazione residente. La Giunta ha deliberato infatti l'esecuzione di test rapidi per i cittadini.

In una prima fase verranno sottoposti a screening i bambini delle scuole ed i loro genitori, per poi passare immediatamente dopo alle categorie sensibili e successivamente, "in tempi rapidi" - è stato annunciato -, tutta la popolazione del comune.

