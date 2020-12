Altri 950 mila euro per ciclovia Spoleto-Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - "Grazie allo stanziamento di ulteriori 950 mila euro completiamo il percorso della ciclovia Spoleto-Norcia e rendiamo operativa una fondamentale infrastruttura turistico-paesaggistica dell'Umbria. Con queste risorse, che si aggiungono ai 3 milioni di euro già messi a disposizione, sarà quindi possibile recuperare e collegare la tratta Casale Volpetti-Serravalle di Norcia, per un totale di 7,5 chilometri, dando vita ad un progetto dall'inestimabile valore attrattivo": ad annunciarlo è l'assessore alla Programmazione europea e Fondi strutturali, Paola Agabiti, alla luce delle risorse del Por Fesr 2014-2020 destinate agli interventi lungo il percorso della ex ferrovia.

"La vocazione dell'Umbria per il turismo lento, i cammini, l'escursionismo e la pratica sportiva - sottolinea Agabiti - è un fattore fondamentale della strategia di sviluppo e rilancio che stiamo portando avanti in sinergia con i comuni e con tutti gli attori locali. Questo intervento si inserisce infatti nel complessivo potenziamento della rete ciclopedonale dell'Umbria, di cui fa parte anche il tratto della ciclovia del Fiume Nera Sant'Anatolia di Narco-Cascata delle Marmore inaugurato nei mesi scorsi, che proprio all'ex ferrovia Spoleto-Norcia si ricollega.

E' anche grazie a questi interventi - conclude Agabiti - che sarà possibile sostenere in maniera sempre più concreta il rilancio socio-economico delle aree colpite dal sisma del 2016 e favorire lo sviluppo di un territorio che ha bellezze storiche, naturalistiche e culturali di assoluto valore". (ANSA).