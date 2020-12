A Bettona screening Covid per tutta la popolazione

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Bettona vuole sottoporre a screening per il Covid tutta la popolazione residente. Per questo una postazione drive-in è stata allestita nel piazzale del campo sportivo.

La Giunta nella sua ultima seduta, ha deliberato l'esecuzione di test rapidi per i cittadini. In una prima fase - si legge in un comunicato diffuso dalla Provincia - verranno sottoposti a screening i bambini delle scuole ed i loro genitori, per poi passare immediatamente dopo alle categorie sensibili e successivamente, "in tempi rapidi" - è stato annunciato -, tutta la popolazione del comune. I test saranno comunque eseguiti su base volontaria.

"Gli obiettivi sono evidenti e molteplici - ha commentato il sindaco Lamberto Marcantonini - rendere un servizio quasi gratuito alla popolazione, e allo stesso tempo contribuire in maniera positiva all'assetto organizzativo della task force regionale che si occupa dell'emergenza Covid-19. Vogliamo scovare il virus dando la possibilità a tutti i cittadini di fare il tampone rapido, senza attese e con l'esito disponibile in pochi minuti. Il nostro comune ha già pagato esiti nefasti a causa di questa pandemia ed invece di rimanere passivi, abbiamo deciso di affrontarla". (ANSA).