Continua a diminuire il numero attualmente positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Prosegue in Umbria la discesa degli attualmente positivi: 6.065 oggi a fronte dei 6.149 di ieri, 84 in meno: con 234 nuovi contagi accertati, 309 guariti e nove morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione aggiornati al 6 dicembre.

I tamponi analizzati sono 2.888.

I ricoverati sono complessivamente 393 (soltanto uno in più di ieri) e si segnala una persona in meno in terapia intensiva (da 61 a 60).

I guariti sono 18.619 dall'inizio della pandemia, 460 in tutto i morti e 25.144 i casi totali registrati in Umbria.

Complessivamente sono stati eseguiti 438.511 tamponi. (ANSA).