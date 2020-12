Natale in Jazz nelle vie di Perugia e Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 05 DIC - La musica nelle vie del centro di Perugia e Orvieto a partire dall'8 dicembre e fino al 6 gennaio con l'iniziativa "Natale in jazz".

Saranno gli artisti che negli anni hanno frequentato i palchi di Umbria Jazz a far da colonna sonora nelle vie del centro di Perugia e Orvieto durante le feste natalizie.

L'idea delle amministrazioni comunali delle città storiche sedi del festival è stata immediatamente accolta con entusiasmo dalla Fondazione Umbria Jazz che si è messa al lavoro per la realizzazione di una playlist dedicata.

Due sono stati i criteri che hanno portato alla scelta dei musicisti e dei brani: l'aver partecipato ad Umbria Jazz e aver suonato o cantato brani natalizi.

Ne è venuta fuori una scaletta di 50 brani che a partire dall'8 dicembre e fino al 6 gennaio renderanno l'atmosfera più gioiosa e allegra, nonostante l'emergenza sanitaria.

Un estratto di questa compilation darà vita inoltre ad una raccolta, realizzata in collaborazione con Warner Music Italia, dal titolo "Umbria Jazz Christmas" che sarà disponibile in download digitale dal 18 dicembre.

Inoltre, la città di Orvieto vivrà, anche se in maniera simbolica, l'atmosfera del festival Umbria Jazz Winter purtroppo cancellato: sagome che ricordano alcuni artisti presenti nella raccolta saranno sistemate nelle vie del centro. (ANSA).