226 nuovi casi di Covid in Umbria, tasso di positività 5,88%

(ANSA) - PERUGIA, 05 DIC - Sono 226 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 3.840 tamponi analizzati, con un tasso dipositività il linea con quelo di ieri, al 5,88%. Emerge dai dati ufficiali della Regione aggiornati al 5 dicembre.

I guariti sono 493 (18.310 dall'inizio della pandemia). Sette i decessi.

Gli attualmente positivi sono in calo e passano da 6.423 a 6.149 (274 in meno). Vengono segnalati sette nuovi ricoveri, 392 in tutto, dei quali 61 in terapia intensiva (quattro in più di ieri).

I tamponi complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia sono 435.623. (ANSA).