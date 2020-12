Stella d'oro al personale sanitario ternano

(ANSA) - TERNI, 04 DIC - Andrà simbolicamente a tutto il personale sanitario ternano impegnato nella lotta al coronavirus l'edizione 2020 del premio Stella d'oro, organizzato da diversi anni dal Comune di Terni e dalla Pro Loco di Miranda in concomitanza con l'accensione della grande stella cometa che caratterizza il Natale e destinato a chi, nel corso dell'anno, si sia distinto per meriti particolari.

"In questo 2020 che abbiamo tutti vissuto con difficoltà e in emergenza - spiega in una nota il vicesindaco Andrea Giuli - sono stati individuati quali destinatari del premio, simbolicamente, tutti gli operatori socio-sanitari, gli infermieri, il personale del 118, il personale medico delle strutture sanitarie territoriali e, più in generale, tutti coloro che operando in prima linea si sono impegnati con abnegazione nel soccorso e nel supporto delle persone colpite dalla pandemia". (ANSA).