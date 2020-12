In Umbria 168 nuovi positivi Covid ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Sono stati 168 i nuovi positivi al Covid individuati in Umbria l'ultimo giorno, 24.684 dall'inizio della pandemia. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione che segnala anche 503 guariti, 17.817, e quattro nuovi morti 444. Gli attualmente positivi sono 6.423, 339 in meno di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 3.354 con un tasso di positività del cinque per cento.

I ricoverati in ospedale sono 385, 14 in meno di ieri, 57 dei quali (più tre) in terapia intensiva. (ANSA).