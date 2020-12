Enel investe più 15 mln euro per centrale Pietrafitta

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - Enel investe su Pietrafitta. Si è infatti concluso il piano di efficientamento della centrale a gas a ciclo combinato. La società elettrica ha impiegato oltre 15 milioni di euro per il miglioramento del macchinario principale di centrale, sia dal punto di vista dell'eccellenza tecnologica sia in termini di sostenibilità, attraverso l'installazione di apparecchiature dotate dei migliori standard ambientali. L'azienda elettrica ha anche completato le operazioni di automazione dell'impianto e di digitalizzazione dei processi, grazie all'attivazione di componentistica automatizzata e motorizzata che garantirà maggiore efficienza e flessibilità di esercizio.

A conferma della volontà di "contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio che ospita il proprio impianto", inoltre, Enel - è detto in un suo comunicato - sta sviluppando in collaborazione con la Regione e con i Comuni di Piegaro e di Panicale un ampio piano di riqualificazione e di rilancio industriale, a partire dalle aree di proprietà dell'azienda, non occupate dalla centrale, che saranno interessate da progetti di natura energetica attraverso la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e di innovativi sistemi di accumulo, in linea con le previsioni del Piano nazionale integrato energia e clima e con l'obiettivo di accelerare la crescita delle rinnovabili, garantendo l'uscita dalla produzione a carbone in Italia entro il 2025 e assicurando al contempo la sicurezza del sistema elettrico del Paese. (ANSA).