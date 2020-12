Tornato a Perugia il cardinale Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - E' tornato a Perugia il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro e Città della Pieve, reduce da più di un mese di ricovero in ospedale dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Lo ha annunciato il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi.

"Ringraziamo - ha sottolineato il presule - il Signore e i sanitari che si sono presi cura del nostro cardinale. Gli auguriamo con tutto il nostro affetto di poter presto tornare in mezzo al nostro Gregge. È quello che lui stesso desiderava da giorni, pur nella consapevolezza di dover ancora recuperare tutte le forze. Il cardinale trascorrerà un periodo di riposo, ma non gli mancherà l'occasione di fare sentire la sua vicinanza, con preghiere e messaggi, a quanti sono stati in apprensione per la sua salute, soprattutto alle persone che stanno vivendo la dura prova della malattia". (ANSA).