Torna a Perugia il progetto del Comune per la "spesa a casa"

Torna la spesa a casa, il progetto promosso dal Comune di Perugia, e realizzato in collaborazione con Confcommercio Perugia, Cooperativa Sociale B+, Confcommercio Perugia, Emi, Eurospin, Conad, Connesi Spa e gli operatori commerciali del territorio, per l'acquisto e la consegna a domicilio della spesa. Il progetto era stato già attivato in occasione del primo lockdown, la scorsa primavera, grazie a un ordine del giorno della consigliera di Progetto Perugia Cristiana Casaioli, per venire incontro alle esigenze delle persone sole, in particolare anziani, disabili e coloro che si trovavano in quarantena, inizialmente per il reperimento di beni di prima necessità, quindi anche per il resto della spesa.

Il nuovo servizio è stato presentato in una video conferenza.

Beneficiari saranno sempre gli anziani over 65 e le persone disabili senza nucleo familiare, nonchè coloro che si trovano in stato di isolamento da Covid19, per i quali la consegna sarà gratuita. Ad essi si aggiungono anche tutte i residenti del comune di Perugia che desiderino usufruire del servizio di consegna a domicilio, al costo di 5 euro.

Sarà sufficiente telefonare al Numero verde 800-035880 per fare l'ordine (minimo 40 euro), dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. La spesa sarà, quindi, consegnata negli stessi giorni, dalle 15 alle 19. Ad occuparsi della ricezione, gestione e distribuzione degli ordini sarà la Cooperativa Sociale B+, sulla base dei diversi quartieri cittadini, facendo la spesa negli esercizi commerciali aderenti più vicini al domicilio degli utenti.

Sarà possibile, come già nel corso della prima attivazione del servizio, fare pagamenti sia in contanti che tramite Pos.

