Tesei, industria a centro politiche economiche

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - "L'industria, dalla mia amministrazione, è stata posta al centro delle politiche economiche e della visione di sviluppo dell'Umbria. Ed insieme possiamo farla ripartire perché può avere anche grandi possibilità per crescere": lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, intervenendo in streaming alla parte pubblica dell'assemblea annuale di Confindustria. 'Umbria industriale. Decidere per la crescita' il tema dell'incontro.

Tesei ha ricordato l'Umbria pre-covid, "arrivata all'emergenza sanitaria in una situazione economica che ha visto il Pil in discesa, senza essere riuscita quindi ad agganciare la ripresa dopo la crisi del 2008". Tuttavia, per la presidente, "ci sono segnali che al di là della contingenza ci devono far guardare al futuro". "Proprio ieri ho presentato il documento di economia e finanza regionale 2021-2023 - ha ricordato - condividendolo anche con le associazioni datoriali come Confindustria. Un momento fondamentale per continuare a lavorare insieme e fare squadra". (ANSA).