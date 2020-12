Premio a Comune Orvieto per la comunicazione digitale

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - ll Comune di Orvieto ha vinto, con il progetto di promozione turistica "Orvieto città viva esperienza autentica", il premio speciale "Yes I Code" nell'ambito della prima edizione dello "Smartphone d'oro". Il concorso è stato ideato dall'associazione PA Social per premiare le migliori esperienze di informazione e comunicazione digitale nella pubblica amministrazione.

Grazie al riconoscimento, l'amministrazione orvietana si è aggiudicata una suite di prodotti offerti dalla società Yes I Code. Questa comprende il rifacimento del sito web istituzionale e la app mobile ComunicaCity, che permetterà ai cittadini di ricevere in tempo reale direttamente sullo smartphone le notizie del Comune e PrenotoPa, il servizio per prenotare l'accesso in sicurezza agli uffici comunali tramite web evitando le file e quindi anche attese e assembramenti.

A ritirare virtualmente il premio, durante una cerimonia in diretta social, è stata il sindaco Roberta Tardani. "Questo riconoscimento - ha detto - rappresenta una bella soddisfazione ma soprattutto una grande iniezione di fiducia in questo difficile momento in cui tutti noi abbiamo bisogno di guardare al futuro con speranza e ottimismo". "Sono sindaco da un anno e mezzo - ha aggiunto - e fin da subito ho voluto che l'amministrazione comunale puntasse sulla comunicazione digital e social, affidandosi a professionisti del settore, per essere sempre più vicina ai cittadini e instaurare un rapporto diretto e virtuoso con loro. In una città come la nostra, piccola ma infinitamente grande per la bellezza che esprime e la storia che custodisce, la comunicazione è fondamentale anche per la promozione turistica e per creare una narrazione il più possibile condivisa". (ANSA).