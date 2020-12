Corsie prefenziali per tamponi drive-through

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione promossa dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace (capogruppo) e Marco Squarta (presidente Assemblea legislativa) che impegna la Giunta a "rimodulare orari ed attivare una corsia preferenziale per bambini fino a 6 anni, disabili, over 65 anni e donne in stato di gravidanza per l'effettuazione di tamponi rapidi con la modalità del drive-through".

L'atto di indirizzo ha ottenuto il consenso di tutti i gruppi dopo l'integrazione con un emendamento presentato dalla minoranza che inserisce tra i soggetti fragili anche i pazienti oncologici e immunodepressi ed invita la Giunta "a proseguire le operazioni di tracciamento ed effettuare test diagnostici nelle persone asintomatiche individuate come contatti diretti di persone positive, qualora queste ultime risultino avere tra i congiunti persone con vulnerabilità riconosciute come fattori di rischio correlato ad un un decorso grave dell'infezione da Sars-Cov2 o appartengano ad una delle categorie citate nella mozione". (ANSA).