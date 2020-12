Regione ricostituisce Osservatorio persone con disabilità

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - In Umbria è stato ricostituito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute e Welfare, Luca Coletto. Secondo il quale si "dimostra pienamente la sensibilità e l'impegno della Regione sul fronte delle politiche di inclusione sociale".

L'Osservatorio, presentato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, è stato ricostituito con decreto della presidente della Giunta regionale del 27 novembre. Sarà presieduto dalla vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Paola Fioroni, ed è composto da rappresentanti di Upi, Anci, delle Usl, del Forum del Terzo settore e delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità (Fish e Fand).

"Ringrazio la residente Tesei per avermi concesso la possibilità di portare il mio impegno e la mia sensibilità per il mondo della disabilità che spero possa essere un contributo al lavoro dell'Osservatorio regionale e l'assessore Coletto che mi ha accordato, fin da subito, piena fiducia e disponibilità per svolgere al meglio questa funzione" ha sottolineato Paola Fioroni. (ANSA).