Prosegue calo attualmente positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 DIC - Prosegue l'andamento in discesa degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 7.083, 597 meno di ieri in base al quadro aggiornato dalla Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 278 nuovi positivi, 24.230 totali, a fronte però di 865 guariti, 16.722, ma anche altri dieci morti, 425.

Dati positivi per quanto riguarda i ricoverati in ospedale, 405, 21 meno di ieri, 62 (meno due) in terapia intensiva.

Sul fronte dei tamponi ne sono stati analizzati nell'ultimo giorno 4.015, 424.921, con un tasso di positività del 6,9 per cento, in salita rispetto al 3,29 di ieri ma comunque nettamente più basso di quello nazionale che è al 10,6%. (ANSA).