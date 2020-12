Traffico rallentato su A1 per tamponamento

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), DEC 1 - Traffico rallentato sul tratto sud dell'Autosole, con uno scambio di carreggiata istituito sul posto, per un tamponamento tra due mezzi pesanti uno dei quali fermo in corsia d'emergenza, avvenuto circa un chilometro prima del casello di Orte, Si registra un solo ferito lieve.

Particolarmente complesse le operazioni di ripristino della sede stradale in quanto è stato disperso sulla carreggiata parte del carico dei mezzi. Inoltre uno dei tir, fortemente incidentato, è alimentato a metano liquido che si trova a una temperatura di meno 162 gradi.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia stradale, 118 e vigili del fuoco. (ANSA).