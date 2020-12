Tornano a scendere ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, DEC 1 - Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 426, sei meno di ieri, 64 (meno uno) dei quali nelle terapie intensive. Emerge dai dati aggiornati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 144 nuovi positivi, 23.952, 691 guariti, 15.857, e otto vittime, 415. Gli attualmente positivi sono quindi scesi 7.680, 555 in meno di ieri con un andamento in decrescita ormai costante da tempo.

Analizzati 4.376 tamponi, 420.906 dall'inizio della pandemia, con un tasso di positività del 3,29 per cento. (ANSA).