Tendostruttura dell'Esercito per l'Usl 2

(ANSA) - PERUGIA, DEC 1 - Continua la collaborazione tra l'Usl Umbria 2 e il Centro di selezione e reclutamento dell'Esercito della caserma Gonzaga di Foligno. Il contingente militare, che da alcune settimane supporta il lavoro dei sanitari del distretto di Terni nella postazione 'drive in' di viale Bramante, ha infatti allestito una tendostruttura di circa 200 metri quadri per ottimizzare le operazioni e di controllo e fornire una protezione ai sanitari con l'arrivo della stagione fredda.

La postazione mobile - spiega una nota dell'azienda sanitaria - è stata realizzata nel fine settimana "in tempi record" ed è già pronta ad ospitare lo staff dell'azienda sanitaria.

Nella postazione di via Bramante operano gli operatori dell'Usl e dell'Esercito, ai quali si affianca l'attività dei volontari dell'Anpas e del personale di Comune di Terni, Protezione civile e polizia locale. "La disponibilità dimostrata anche in questa occasione - spiegano il commissario straordinario dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino, e il direttore del distretto di Terni, Stefano Federici - ci consente di ottimizzare le attività mediche ed infermieristiche di tracciamento e monitoraggio della popolazione nell'area ternana, misure e prestazioni fondamentali per sconfiggere definitivamente il virus". (ANSA).