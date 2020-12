Da Comune Norcia sostegno a famiglie e imprese

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), DEC 1 - Sostegno a famiglie e imprese particolarmente colpite dalla crisi legata al Covid 19 e piano di arredo urbano: sono queste le principali novità approvate dal Consiglio comunale di Norcia con le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 proposte dall'assessore Monia Loretucci.

Come era accaduto durante il primo lockdown, l' assessorato alle Politiche sociali ha messo a disposizione oltre 21 mila euro, incrementando le risorse già messe in campo la scorsa primavera per le famiglie più bisognose. Circa 60 mila euro complessivi, considerando lo stanziamento di 38 mila euro da parte del governo.

"Anche questa volta l'amministrazione comunale interviene con proprie risorse, anzi, rilanciando l'azione già intrapresa nel corso della prima ondata epidemiologica", ha spiegato l'assessore Giuseppina Perla. "Vogliamo fare in modo che questo Natale possa continuare ad essere comunque un volano di luce e di speranza - ha aggiunto - soprattutto per quelle famiglie che hanno particolarmente bisogno".

Nella delibera adottata dal Consiglio era presente anche la variazione di bilancio attraverso la quale sono state individuate le risorse economiche per finanziare l'esenzione della tari per quelle attività, identificate da codice Ateco, che hanno dovuto chiudere a causa del divampare dell'emergenza sanitaria e come da disposizioni dei Dpcm di marzo 2020.

Approvata inoltre l'integrazione al piano di arredo urbano in cui sono ricompresi spazi all'aperto, toponomastica, elementi di arredo per le esposizioni esterne e la copertura per le manifestazioni che si svolgono a Norcia, da Porta Romana a Porta Ascolana, piazza San Benedetto compresa.

"Innovare è il nostro obiettivo. L'applicazione delle nuove indicazioni fornite dal piano, contribuirà a a riqualificherà i nostri centri urbani e sarà di estrema utilità anche per il risultato estetico della ricostruzione", ha detto il sindaco Nicola Alemanno. (ANSA).