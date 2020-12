ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria positività tamponi al 3,29%

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - Scende al 3,29 per cento il tasso di positività dei tamponi Covid analizzati in Umbria l'ultimo giorno. Dato che si inserisce in un quadro con ancora dati positivi sull'andamento della pandemia.

Tornano infatti a scendere i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 426, sei meno di ieri, 64 (meno uno) dei quali nelle terapie intensive, secondo i dati aggiornati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 144 nuovi positivi, 23.952, 691 guariti, 15.857, e otto vittime, 415. Gli attualmente positivi sono quindi scesi 7.680, 555 in meno di ieri con un andamento in decrescita ormai costante da tempo.

Analizzati 4.376 tamponi, 420.906 dall'inizio della pandemia.

Sul fronte operativo continua la collaborazione tra l'Usl Umbria 2 e il Centro di selezione e reclutamento dell'Esercito della caserma Gonzaga di Foligno. Il contingente militare, che da alcune settimane supporta il lavoro dei sanitari del distretto di Terni nella postazione 'drive in' di viale Bramante, ha infatti allestito una tendostruttura di circa 200 metri quadri per ottimizzare le operazioni e di controllo e fornire una protezione ai sanitari con l'arrivo della stagione fredda. La postazione mobile - spiega l'azienda sanitaria - è stata realizzata nel fine settimana "in tempi record". (ANSA).