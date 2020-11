Lega, famiglie tornino a centro azione politica

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - "Rimettere le famiglie al centro dell'azione politica e istituzionale, creando una Agenzia ad hoc in grado di coordinare e potenziare tutti gli interventi rivolti ad un elemento fondante per la comunità regionale umbra" sono gli obiettivi di un'iniziativa legislativa del Gruppo consiliare regionale della Lega. Proposte presentate in una videoconferenza stampa dai consiglieri Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa e prima firmataria dell'atto, e Stefano Pastorelli, capogruppo. Presenti anche i parlamentari Virginio Caparvi e Simone Pillon.

Ricordando il calo registrato negli ultimi tempi dalla popolazione umbra, Paola Fioroni ha parlato di "un quadro che si andrà sicuramente aggravando a causa degli effetti della pandemia". "Dobbiamo reagire - ha affermato . piantando i semi della rinascita e della ripresa, con una legge che guardi al futuro rimettendo finalmente la famiglia al centro dell'azione politica ed istituzionale". (ANSA).