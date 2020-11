In scuola Torgiano progetto "Dal territorio al palato"

(ANSA) - TORGIANO (PERUGIA), 30 NOV - "A Torgiano quan se magna se magna bene. Dal territorio al palato" è il titolo di un progetto di educazione civica pensato dagli alunni della classe quinta A della scuola primaria dell'istituto comprensivo Torgiano-Bettona, diretto dalla preside Silvia Mazzoni.

Tutto è partito da una mail che gli alunni hanno scritto al sindaco per chiedere l'aiuto all'amministrazione per intraprendere un percorso di conoscenza dei prodotti enogastronomici tipici del territorio. Frequentando la scuola primaria a tempo pieno, i bambini pranzano infatti a scuola cinque giorni a settimana. Di qui la proposta di inserire nel menù, almeno una volta alla settimana, un piatto tipico della tradizione per poi iniziare in un secondo momento anche uno studio alla scoperta della cultura contadina.

Il sindaco di Torgiano Eridano Liberti si è quindi subito reso disponibile a sostenere il progetto. Ha anche pensato di produrre un ricettario delle pietanze tipiche del territorio, realizzato dai ragazzi, intervistando le proprie mamme e nonne facendosi dare ricette e consigli per realizzarle. Il titolo sarà proprio "A Torgiano quan se magna, se magna bene. Dal territorio al palato" e verrà stampato prima di Natale dal Comune e messo a disposizione dei cittadini, così che il ricavato possa essere utile per acquistare materiale didattico.

Inoltre verranno coinvolti nel progetto i comuni della Normandia con cui Torgiano è storicamente gemellata, così i ragazzi potranno scambiarsi consuetudini culinarie diverse e aumentare l'integrazione del processo educativo. (ANSA).