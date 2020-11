Indagini su principio incendio tabaccheria

(ANSA) - STRONCONE (TERNI), 29 NOV - Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri, dopo un principio d'incendio, non si esclude doloso, avvenuto nella tarda serata di ieri ai danni di una tabaccheria di Stroncone.

In base a quanto riferisce l'Arma, intorno alle 22.45 è arrivata al 112 una richiesta di intervento con la quale venivano segnalate le fiamme presso l'attività commerciale di piazza San Giovanni. I militari del comando stazione si sono immediatamente portati sul posto, mentre altre autoradio sono state chiamate in zona per le ricerche di una vettura di colore chiaro che alcuni passanti hanno notato sostare nella piazza poco prima del fatto. Il principio di incendio, che ha coinvolto la porta dell'esercizio e alcune riviste appese all'esterno, è stato spento da alcune persone giunte prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il locale. I carabinieri di Stroncone e del comando compagnia di Terni stanno svolgendo tutti i necessari approfondimenti, sia con investigazioni classiche che tramite accertamenti tecnici.

(ANSA).